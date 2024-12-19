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Polisin şüphelendiği motosiklet sürücüsü hırsız çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekipleri şüphelendiği plakasız motosikleti durdurdu. Motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, 17 yaşındaki sürücünün de GBT sorgusunda hırsızlıktan 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ajans Haberleri
  • 19.12.2024 23:30
  • Giriş: 19.12.2024 23:30
  • Güncelleme: 19.12.2024 23:30
Kaynak: İHA
Polisin şüphelendiği motosiklet sürücüsü hırsız çıktı


Edinilen bilgiye göre olay, Kozan ilçesinde otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, polis plakasız motosiklet sürücüsünden şüphelenip durdurdu. Polis motosikleti kullanan E.N. (17) ve yanındaki İ.M.’ye (18) GBT sorgusu yaptı. Sorgulamada E.N.’nin 32 suç kaydı olduğunu belirledi. Polis ekipleri E.N. ve İ.M.’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şahısların kullandığı motosikletin de İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesinde çalındığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin motosikleti Kozan ilçesine satmak amacıyla getirdikleri tespit edildi. Şüpheliler İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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