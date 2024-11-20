Polisin tabancasını temizlemek isterken ateş aldığı iddiası: 8 yaşındaki çocuk vuruldu

Aksaray’da, polis lojmanındaki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek isteyen polis memuru G.Ö.’nün (50) silahının kazara ateş aldığı iddia edildi, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Efe C.D., sağ bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokaktaki polis lojmanları önünde meydana geldi.

Polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başında iken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi.

Bu sırada, iddiaya göre kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, sokakta oyun oynayan Efe. C.D.’nin sağ bacağına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Efe, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Efe’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis memuru G.Ö.’nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.