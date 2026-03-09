'Polisiz' yalanıyla 5 milyon liralık vurgun: 2 şüpheli yakalandı

Antalya’da telefonla aradıkları mağdur İ.N.’ye kendilerini polis olarak tanıtıp hesabında bulunan 5 milyon lirayı havale etmesini sağlayan 2 şüpheli İstanbul’da yakalandı.

Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya’da iki şüpheli 21 Ocak 2026'da mağdur İ.N.’yi telefonla aradı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler "Hesabımınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Bankadaki paranızı bize gönderin, operasyon bitiminde paranızı geri vereceğiz" diyerek İ.N.'yi kandırdı.

Mağdur İ.N., şüphelilerle telefonda konuştuktan sonra bankada bulunan 5 milyon lirayı, kendisine verilen hesaba havale etti; ancak bir süre sonra dolandırıldığını anladı ve polise başvurarak yardım istedi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olaya karışan ilk şüpheli V.K.(49) gözaltına alındı. Poliste daha önceden 3 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis olaya karışan M.B.'yi (22) de kısa sürede yakaladı.

Poliste 2 suç kaydı bulunan şüpheli M.B. ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.