Polisler ağır cezada yargılanacak

İstanbul Eyüpsultan’da, 13 Temmuz’da cesedi yol kenarında valiz içerisinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın bulunabilmesi için çaba harcayan ikizi Esra Tokyaz’ın karakolda verdiği ifadeleri sızdırdıkları gerekçesiyle iki polisin yargılanmasına Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün devam edildi.

Mahkeme, görevsizlik kararı vererek iki polisin de cinayeti işleyen eski polis Cemil Koç ile ona yardım edenlerin yargılanacağı ağır cezada yargılanmalarına karar verdi. ‘Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Cemil Koç ve diğer sanıklar 29 Aralık’ta Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Duruşma bitiminde Küçükçekmece Adliyesi önünde konuşan ikizi Esra Tokyaz, "Aynaya her baktığımda onu görüyorum. Aynalara bakamıyorum. Bunun sorumlusu kim? Savcılar mı, hakimler mi? Yoksa geç kalan adalet mi?" diye isyan etti. Tokyaz, Koç’un Diyarbakır’da ölü bulunan eskiden birlikte olduğu Ece Gül’ün ölümünü de anımsatarak "Ece Gül de adalet tecelli etseydi, Cemil tutuklansaydı her şey bütün deliller ortaya konsaydı o zaman Ayşe bugün hayatta olacaktı, bizim yanımızda olacaktı" dedi.