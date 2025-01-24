Polisler hakkında beraat kararı verilmişti: Tahir Elçi davası AYM'ye taşındı

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, Diyarbakır Barosu ve Elçi Ailesi, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinde yargılanan 3 sanık polis hakkında verilen beraat kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine dava Anayasa Mahkemesi'ye (AYM) taşındı.

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, Diyarbakır Barosu ve Elçi Ailesi, Anayasa Mahkemesi'ne davanın yeniden görülmesi için başvuru yaptı.

AYM önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, "Dört yıl boyunca soruşturma devam etti. Ancak bu soruşturma hiç sağlıklı bir delil toplanmadan gerçekleşti. Aynı gün keşif yapma imkanı varken keşif dahi yapılmadı. Bizim talep ettiğimiz deliller toplanmadı. En son İngiltere'deki bir üniversiteye gönderdiğimiz görüntüler ve kayıtlar üzerinden, adli mimarlığın verdiği rapor üzerinden dava açmak zorunda kaldılar" dedi.

Kovuşturma aşamasında da bütün taleplerin reddedildiğini ifade edn Güleç, şunları söyledi:

"Bir talebimizin kabul edilmesi üzerine de o dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesine mahkeme karar vermişti. Ancak hiçbir değişiklik ve gelişme olmadan celse arasında savcının mütalaası alınmak suretiyle o talepten de vazgeçildi. Sonuçta Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanık polis hakkında beraat kararı verdi. Beraat kararına karşı istinaf talebimiz Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi tarafından istinaf talebimiz esastan reddedildi. Beraat kararı kesin bir şekilde onandı. Onun üzerine başvurumuzu bugün mahkemeye yaptık."

''UMUYORUZ Kİ AYM HUKUKSUZLUĞU ORTADAN KALDIRIR''

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Başkanı Mahsum Batı, şunları söyledi:

"Dokuz yıl süresince etkili bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmedi. Failleri ortaya çıkarmaya dönük tüm taleplerimiz de sistematik bir biçimde reddedildi. Niyahetinde bu dosya cezasızlıkla sonuçlandı. Bugün de cezasızlığın ortadan kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu Elçi ailesi adına yaptık. Umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi bugüne kadar süregelmiş hukuksuzluğu ortadan kaldırır. Etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığının tespitini yapar ve dosyayı yeniden Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek bu hukuksuzluğa son verir."