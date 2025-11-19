Polislere zorunlu şark görevi düzenlemesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin ikinci şark görevinin 2026 yılı genel atama döneminden itibaren uygulanmayacağını duyurdu.

Yerlikaya, Ankara’da düzenlenen 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni dönemde görev puanına dayalı bir atama sisteminin devrede olduğunu belirterek, yapılan değişikliklerin polislerin çalışma koşullarını iyileştirme hedefi taşıdığını söyledi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Başarıyı taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz."