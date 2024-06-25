Polislerin elinde kelepçe kalmamış!

Mamak’ta yaşayan Esra Yılmaz’a bıçakla saldıran erkek serbest bırakıldı. Polislerin elektronik kelepçe takmadığını söyleyen Yılmaz tepkili: ‘Elimizde kalmadı’ dediler.

Ankara’da Esra Yılmaz, eskiden evli olduğu Barış Kolukırık’ın bıçaklı saldırısına uğradı. 1 hafta yoğun bakımda kalan Yılmaz, eskiden evli olduğu erkekten tehdit telefonları aldığını söyledi. Kendisini tasarlayarak öldürmeye çalıştığını ileri süren Yılmaz, “Mahkeme denetimli serbestlikle bıraktı. Elektronik kelepçe de takılmadı. Takılmamasına sebep olarak ise ellerinde kelepçe olmadığı gösterildi. Kelepçe boşa düşünce verebilirlermiş” diyerek tepki gösterdi.

HAFTADA BİR İMZA

Mamak’ta yaşayan 1 çocuk annesi 31 yaşındaki Esra Yılmaz, 6 Haziran’da eskiden evli olduğu erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı. 21 Mayıs’ta anlaşmalı olarak boşandıklarını söyleyen Yılmaz, saldırı günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bizim ortak bir bahçemiz vardı ve ağaç dikilecekti. Daha önce çocuğu göstermek için sadece kapısına kadar gidiyordum, onun dışında gitmiyordum. Evde olmadığını söylediği için kapısına ağaç bırakmaya gittim. Asansöre bindim, kapı açılır açılmaz beni bıçakladı. 8 darbe aldım, bağırsağımı delmiş. 5 saatlik ameliyat geçirdim ve 1 hafta yoğun bakımda kaldım. Kendisinden şikâyetçi oldum.”

Barış Kolukırık’ın nöbetçi mahkemede hâkim karşısına çıktığını ve denetimli serbestlikten yararlandığını anlatan Yılmaz, yetkililere seslenerek şöyle devam etti: “Sadece haftada 1 kez gidip imza atıyor. Elektronik kelepçe talebim oldu ancak polisler ‘ellerinde yeteri kadar olmadığı’ gerekçesiyle elektronik kelepçe takmadılar. Bir tane kelepçenin boşalmasını bekliyorlarmış. Beni bıçakladıktan sonra annemi arayarak ‘Götürün buradan. Ben sonra yarım bıraktığım işi tamamlayacağım’ demiş. Bu saldırganlar cezasız bırakıldığı için yarım bıraktığı işi tamamlıyor. Yetkililerin artık ‘Dur’ demeleri gerekiyor. Elektronik kelepçe takmıyorlarsa da içeride tutmalılardı. Ölmemi mi bekliyorlar?”

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yılmaz’ın yaralı olarak Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasının ardından hazırlanan tutanakta şunlar denildi: “6 Haziran 2024’te aile içi kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal edilmiş, Yılmaz’ın Barış Kolukırık tarafından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi alınmıştır. Yılmaz’ın ifadesi alınmış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiştir. Kolukırık, sevk edildiği Ankara 4. Ceza Hâkimliği’nin sorgusu neticesinde adli kontrolle serbest bırakılmıştır.”