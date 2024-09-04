"Polisten avukata saldırı girişimi" iddiası: Suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde bir polis memurunun, işkence gördüğünü söyleyen müvekkilkini bekleyen avukat Sedef Ünal'a saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; 28 Ağustos’ta yabancı uyruklu M.A. isimli kişi, biri görev başında olmayan polis memuru olmak üzere iki kişiyi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan M.A.’nın avukatı Sedef Ünal, müvekkiliyle görüşmek istedi.

İddiaya göre polis memuru görüşmeye engel oldu.

Ünal, müvekkiliyle tercüman eşliğinde yaptığı görüşmede, müvekkilinin işkence gördüğünü anlattığını kaydetti.

Müvekkilin ağabeyinin yanına giden Ünal daha sonra bir polis memurunun kendilerini tehdit ettiğini ve diğer polis memurlarının kendisine saldırmaya çalışan memuru tutmaya çalıştığını iddia etti.

Avukat Ünal, polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.