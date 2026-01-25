Polisten kaçan alkollü sürücü, kaza yapınca yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi’nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında 06 DUF 624 plakalı cipi durdurdu. Alkol testi yapılan cipin sürücü alkolmetreyi üfledikten sonra bir anda aracına binerek, kaçtı. Polis ekipleri, 1.90 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüyü yaklaşık 5 kilometre takip etti. Refüje çarpan cipin lastikleri patladı ancak sürücü buna rağmen 100 metre daha ilerledikten sonra durduruldu.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI