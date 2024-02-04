Polisten kaçan alkollü sürücü TIR'a çarptı

Eskişehir’de polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak alkollü sürücü, kovalamaca esnasında park halindeki TIR'a çarpınca yakalandı.

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde yapılan denetimler esnasında ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis arasında kovalamaca başladı.

Kontrol noktasından kaçan 26 SR 421 plakalı otomobilin Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir TIR'a çarpmasıyla son bulan kovalamacada, araç sürücüsü A.T. gözaltına alındı.

Meydana gelen kazada park halindeki TIR'ın yakıt deposunda hasar meydana gelirken polisten kaçan aracın sürücüsü A.T.’nin 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi.