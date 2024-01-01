Polisten kaçan şüpheli cami tuvaletinde yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve polis ekipleri tarafından cami tuvaletinde yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında metamfetamin ele geçirildi.



Salihli’de devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri şahsa dur ihtarında bulundu. Şüpheli dur ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kovalamaca sonrası Hamidiye Camisi tuvaletinde yakaladı. Şüpheli A.R.’nin (25) yapılan üst aramasında ise yaklaşık 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.R., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.