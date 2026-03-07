Polisten kadına 8 Mart mobbingi

Siyasetteki nefret dili ve ekonomik krizle birlikte şiddet sarmalı giderek büyüyor. Bireysel silahlanma artıyor, şiddet eğilimi tırmanıyor. Kolluk ise üstüne düşen görevi yerine getirmiyor. Bu olayların bir adresi İstanbul oldu.

Okula gitmek için 2 Mart sabahı Osmanbey Metrosu’nu kullanan 22 yaşındaki Sude P. adlı bir kadın, hiç tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı.

Yaşadığı şiddetin ardından metro istasyonuna polisi çağırdı. Polis ekipleriyle önce polis merkezine ardından darp raporu almak için hastaneye giden kadın, bu aşamada da kolluk tarafından mobbinge uğradı. Polisler, avukatla görüşmesine dahi izin vermedi.

SUÇ DUYURUSU

Yaşadığı olayın ardından Sude P. hem saldırgandan hem de polis ekiplerinden şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, saldırganın kadına metrodan inerken çarpışmalarının ardından fiziksel ve sözlü olarak saldırdığı ifade edildi.

Ayrıca dilekçede kadının avukatıyla görüşmek istemesine karşın aranmadığı, ifade alınması için beklerken saldırganla aynı yerde zorla oturtulduğu da kaydedildi. Şikâyet dilekçesinde ayrıca 6284 Sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici taleplerin uygulanması da talep edildi.

Öte yandan savcılığa, polis ekiplerinin tutumuyla ilgili de dilekçe verildi. Dilekçede “Polis memurları ‘Elin armut mu topluyordu neden karşılık vermedin, senin yüzünden trafiğe kaldık, mesai saatim geçti ben bunun ücretini almıyorum ama burdayım, iftarı kaçırdım senin yüzünden bir özür bile dilemiyorsun’ ve ‘Sabahtan beri ağlıyorsun, kız başınla bu ülkede nasıl barınacaksın’ gibi cinsiyetçi ve mağduru mağdur olduğu için suçlayıcı ifadelerle aşağılamışlardır. Hastaneden karakola intikal sırasında ise polis ‘8 Mart yaklaşıyor kesin sokağa çıkarsın sen de anarşistsin zaten, bizi yine uğraştıracaksınız, eyleme çıkarsan gece süpür emri geldiğinde tüm gücümüzle sizi dağıtacağız’ demiştir. Psikolojik şiddetin boyutunu, anayasal haklarına da saldırarak arttırmışlar, asılsız suçlamalarda bulunmuşlardır. En vahim olay ise mesai değişimi esnasında yaşanmıştır; bir polis memuru müvekkili yeni ekibe ‘Sana kolay gelsin, sana bir anarşist bırakıyorum’ diyerek hedef göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede; polislerin ‘eziyet ve kötü muamele suçu oluşumu’, ‘resmi belgede sahtecilik ve savunma hakkının gaspı’, ‘görevi kötüye kullanma ve delillerin karartılması’, ‘hakaret ve ayrımcılık oluşumu’ suçlarının işlendiği de belirtildi. Suç kapsamında polislerle ilgili soruşturma başlatılması talep edildi.

ADALET HERKES İÇİN

Sude P.’nin avukatı Bahadır Yedekçi, şunları söyledi: “Fail S. T. hakkında yürütülen kasten yaralama ve nitelikli tehdit soruşturmasında, suçun vahameti gereği tutuklama talebimizin takipçisiyiz. Bununla birlikte, müvekkilin can güvenliğini hiçe sayarak koruma talebimizi reddeden İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nin kararına karşı itiraz ettik, uzaklaştırma kararının bir an evvel alınmasını sağlayacağız. Son olarak, Polis Merkezindeki ilgili memurlar hakkında yaptığımız suç duyurusuyla; eziyet, görevi kötüye kullanma ve savunma hakkının gaspı suçlarının sorumlularının yargı önüne çıkarılması sürecini kararlılıkla yürütüyoruz. Biz ne kolluktaki bu ideolojik yaftalamayı ne de yargıdaki bu vurdumduymazlığı kabul ediyoruz. Bugün Sude’nin davası, Türkiye’de adalet arayan her kadının turnusol kağıdı haline gelmiştir. Eğer bu canavarca saldırı basitleştirilirse, şiddetin cezasız kaldığı bir iklimde toplumsal güvenlik algısı telafisi imkânsız bir yara alacaktır. Kadınların kamusal alanda kendini özgür ve huzurlu hissetme hakkı, kağıt üzerindeki bir metne değil, adaletin somut korumasına bağlıdır. Sude için istediğimiz adalet, aslında hepimizin ortak geleceği ve güvenliği içindir.”