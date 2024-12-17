Polisten Polonez işçilerine Gebze'de müdahale

Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan ve 151 gündür direnen Polonez işçileri Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı. İşçileri bugün Gebze Adliyesi önüne gelerek burada Gebze Sendikalar Birliği’ne üye sendika başkanları ve işçilerle bir araya geldiler.

İşçiler Gebze Adliyesi’nden Gebze Kent Meydanı’nda kadar yürüyüş yapmak istedi. Ancak polis izin vermedi. İşçilerle polis arasında yaşanan arbede polis işçilere biber gazı sıktı. Yaşanan arbedenin ardından işçilerin kaldırımda yürümek suretiyle Gebze Kent Meydanı’na kadar yürümesine izin verildi.

İşçilerin bu geceyi kent meydanında geçireceği öğrenildi.