Polisten saklanan hırsız ölümden döndü

Kayseri’de polis ekiplerinden kaçan hırsız, saklandığı çatı katında nefessizlikten ölmeden önce ekipler tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Z.R. ve R.J. isimli şahıslar tanıdıkları olan İ.K.’den (40) emanet poşet aldı. ardından şahısların evine gelen Ö.S.’nin (30) de evden bir altın, bir gümüş kolye, 13 bin TL, 500 dolar ve makyaj takımı alması üzerine şahıslar İ.K. ve Ö.S.’den şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri 2 şahsın da 2 ayrı suçtan aranması olduğu belirlerken, yakalama çalışması başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen bir adrese yapılan operasyonda polislerden kaçarak çatı katına giren ve gitmelerini bekleyen İ.K., nefessizlikten boğulmadan önce saklandığı yerde yakalandı. Yakalanan İ.K. ve Ö.S. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

(EK