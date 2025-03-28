'Polisten Saraçhane'de gözaltına alınan genç kadına cinsel taciz ve darp' iddiası

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 48 kişinin tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ederken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saraçhane'de gözaltına alınan bir genç kadının ifadelerini paylaştı.

Tanrıkulu'nun paylaştığı belgeye göre, genç kadın gözaltına alındığı sırada polisin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve darbedildiğini ifade etti.

Belgelere göre kadının ifadesinde şunlar yer aldı:

"Herhangi bir kamu malına ve görevli polis kuvvetlerine yönelik mukavemetim olmadı. Yakalanmam yapılırken çok sert müdahaleye maruz kaldım. Saçımdan çekildim yerde sürüklendim, kelepçe takmaya götürülürken seni dövmeyeceğim tamam diyip ambulansın arkasına götürdü. Sakallı, bıyıklı, renkli gözlü ve uzun boylu (1.85-1.90) boylarında olan erkek polis senin göğüslerin mi var diyerek göğüslerime dokundu. Ben de o esnada altıma kaçırdım. Elbisem hala idrar içinde. Sonra kadın polis geldi. Bana zorbalık ve tacizde bulunan polise tamam yeter yapma artık diyerek elinden aldı."

Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saraçhane’de gözaltına alınan gençlere feci şekilde işkence yapıldığını paylaşmıştım. Elimde sorgu tutanağı ve polis ifadesi var.

Genç bir üniversiteli kadın yurttaşımız, kendisine nasıl tacizde bulunulduğunu, nasıl işkenceye uğradığını açık biçimde kendi beyanlarıyla ortaya koymuş.

Sonra Sulh Ceza Hakimliği’nde beyanlarını tekrar etmiş, avukat meslektaşımız da tüm bu yaşananları zapta geçirmiş. Sulh Ceza Hakimi’nin ne yapması lazım? Aynı anda suç duyurusunda bulunması lazım ama görmezden gelmiş ve başka kararlar vermiş.

Adalet Bakanı’na Meclis’ten sesleniyorum;

'İşkence yoktur' diyorsunuz. Bizzat kendi görgüm, gözaltına alınan gençlere, gözaltı sırasında ve sonrasında İstanbul’da işkence yapılmıştır ve bunun gizlenmesi için de kolluk makamları da, savcılık makamları da, yargı makamları da sessiz kalmıştır; üstünü örtmeye çalışmıştır. İfadeyi de videoyla beraber paylaşıyorum; gencimizin ismi bende saklı."