Polisten savcıya herkes işin içinde!

İş insanı Fehmi Öztürk’ün 50 milyon dolarlık mal varlığına çöküldü. Soylu’nun akrabası ile emniyet müdürü, “Parayla bu iş çözülür” dedi. Savcı sahte rapor hazırlatmakla suçlanırken polislere de para dağıtıldığı belirtildi.

İsmail ARI

İş insanı Fehmi Öztürk’ün başına gelen ve yargıya taşıdığı olaylar yok artık dedirtecek türden.

Fehmi Öztürk, 2014 yılında Fırat Muşlu ile ortaklık kurdu. 2017 yılında bu ortaklığa son vermek istedi. Ancak ortağı uzlaşmaya yanaşmadı. Devreye eski AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in başkanlığını yaptığı 5 kişilik bir “heyet” devreye girdi.

Kısa sürede 50 milyon dolarlık mal varlığı ile 360 milyon dolar değerindeki kentsel dönüşüm ve AVM projesi elinden alınan Fehmi Öztürk, yaptığı birçok suç duyurusunda ve mahkeme salonlarında sesini duyurmaya çalıştı. Öztürk başına gelenleri şöyle anlattı: “2018’in başında uygulamaya geçirilen planla, önce ortağım Fırat Muşlu tarafından şirket içerisinde kasten bir anlaşmazlık çıkarıldı. Sonra eski milletvekili Cuma İçten planlı olarak devreye girdi. İçten, anlaşmazlıkları dost meclisi ile çözmekte uzman olduğunu söyledi. Kurulan dost meclisinde ortağım Fırat Muşlu’nun silahlı adamlarının gölgesinde bana tarihsiz belgeler, senetler imzalatıldı. Bu dost meclisine tahkim heyeti adı verildi, şirketteki hisselerimin devri sağlandı. Mallarım elimden zorla ve hileyle alındı.”

HEYETTE İMAM DA VAR

Öztürk’ün “mal varlığını” elinden alan beş kişilik heyette eski AKP Milletvekili Cuma İçten’in yanı sıra Süleymancılar Cemaati’ne mensup bir imam olduğu öne sürülen Bayram Karakoç da yer alıyor. Ayrıca önceki İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Selahattin Tavusbay ile Süleyman Özdemir ve Şükrü Dericisi de beş kişilik heyette yer alan diğer isimler.

SOYLU’NUN ENİŞTESİ

Öztürk, mahkemelerde adalet ararken devreye Süleyman Soylu’nun akrabası ile bir üst rütbeli polis girdi. Öztürk bir suç duyurusunda yaşananları şöyle anlattı:

“15 Ekim 2020’de Süleyman Soylu’nun eniştesi Abdulkadir Işık benimle görüşmek istedi. Ertesi gün Emirgan’da buluştuk. Yanında Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Yardımcısı olduğu söyleyen Taner Doğangüzel ve İbrahim Tüylüoğlu isimli bir şahıs vardı. Bana ‘senin dosyan Mali Şube’de, polislere 1 milyon 500 bin TL verildi. Dosyan kapatılacak ve savcının da haberi var’ dediler. Benim işimin çözülebileceğini ama için paranın yüzde 10’unun gideceğini söylediler. Sonra bu durumu Süleyman Soylu’ya mesaj atarak aktardım. Aynı zamanda Adalet Bakanı ve yardımcılarına da aktardım.”

Bu görüşmeden bir süre sonra da Öztürk hukuk mücadelesine başladığı için öldüresiye dövüldü. Öztürk’ü ve oğlunu döven, Öztürk’ün bir gözünde kalıcı görme kaybı yaşamasına ve yedi saat boyunca ameliyat edilmesine neden olan Cem Özmüş ise 15 Temmuz 2021’de Kartal sahilinde silahla vurularak öldürüldü. Cem Özmüş’ün ailesi mahkemede yaşananları tek tek anlattı.

TETİKÇİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Özmüş’ün 16 yıldır Fırat Muşlu’nun sağ kolu ve korumasını olduğunu, Muşlu’nun Fehmi Öztürk’ü dolandırdığını söylediler. Öldürülen Özmüş’ün eşi Pınar Özmüş, “Eşim Fırat Muşlu’nun tahsilat işlerini, daha doğrusu gayrimeşru, kirli işlerini yapıyordu. Fırat Muşlu’ya Fehmi Öztürk’e yaptığın her şeyi mahkemelerde anlatacağım. Ben senin kara kutunum demiş” dedi.

ADLİYEYE GİDİYORDU

Hazırlanan iddianamede, Özmüş’ün patronu Fırat Muşlu’nun azmettirici olduğu ve tasarlayarak öldürme suçunu işlediği belirtildi. Özmüş’ü Fırat Muşlu’nun öldürttüğü belirtilse de Muşlu tutuklanmadı. Daha sonra Özmüş’ün öldürülmesine yardım eden isimlerden biri olan İhsan Boyabat da öldürüldü. “Etkin pişmanlıktan yararlanmak için İstanbul Anadolu Adliyesi’ne gitmek isterken” öldürüldüğü iddia edilen Boyabat’ın dosyasına da gizlilik kararı verildi.

Mahkeme, Özütürk’ün mal varlığının iadesine ve imzalatılan senetlerin geçerli olmadığına karar verdi. Ancak, beş kişilik heyet ve Fırat Muşlu bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İki yıldır bir karar verilmediği için Fehmi Öztürk’e mal varlığı iade edilmedi. Öztürk yıllardır can güvenliği olmadığını ve defalarca ölümle burun buruna geldiğini söyledi.

A HABER MUHABİRİ TANIK

2016 yılında Alman kanalı ZDF’nin önünde yaptığı yayınla sosyal medyada alay konusu olan ve hafızalara kazınan yandaş A Haber’in eski muhabiri Mevlüt Yüksel de bu dosyada tanık olarak dinlendi. Yüksel, Fehmi Öztürk’ün mal varlığını elinden alanların bir suç örgütü olduğunu ve bu örgütün çok parasını aldığını söyledi.

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Savcıya sahte rapor suçlaması

Malvarlığı elinden alınan Fehmi Öztürk hakkında sahte bilirkişi raporu hazırlandığı da ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, eski milletvekili Cuma İçten ve Fırat Muşlu ile adliye çalışanlarının da aralarında yer aldığı toplam altı kişiye “Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine yardım etme” suçlamaları yöneltildi. Sahte bilirkişi raporunda imzası olduğu belirtilen Cumhuriyet Savcısı Erkal K.’nin dosyası da soruşturma izni verilmesi için Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderildi.