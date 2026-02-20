Polisten sokak ortasında dayak

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polis uygulama noktasında kimlik kontrolü yapılan 41 yaşındaki B.Ö.’nün yakalama kararı olduğu belirlendi. Ters kelepçe takılan B.Ö.’nün polisler tarafından dakikalarca darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, 3 Ocak 2026 tarihinde Esenyurt’taki Doğan Araslı Bulvarı’nda uygulama gerçekleştirdi. Kimlik kontrolü yapılan ve yakalama kararı olduğu anlaşılan B.Ö. ters kelepçeli olduğu halde önce sokak ortasından, ardında da resmi ekip aracında birçok polis tarafından dakikalarda darbeldi.

BURNU KIRILDI

B.Ö.’ye aynı gün Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nden darp raporu verildi. Rapora göre B.Ö.’nün burnu kırıldı, kaşının üzerinde ve sol gözünde darp izleri vardı.

“Yaklaşık bir saat boyunca sistematik biçimde işkenceye ve insan onurunu zedeleyici muameleye maruz bırakıldığını” belirten B.Ö. polislerden şikâyetçi oldu. B.Ö., “şikâyetçi” sıfatıyla Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“3 Ocak 2026 günü aracımla seyahat halindeyken polis çevirmesinde durduruldum. Daha önceden yakalamam olduğunu bildiğim için polis bana kimlik bilgilerimi sorduğunda kimliğimin ve ehliyetimin yanımda olmadığını söyleyerek abime ait kimlik bilgilerini kendi kimlik bilgilerimmiş gibi söyledim. Polis sorgulamayı yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde çıkan fotoğrafın bana benzemediğini söyledi. Ben de bunun üzerine asıl kimlik bilgilerimi söyledim. Yakalamam olduğu için araçtan inmemi istediler. Otobüs durağına ters kelepçe yaparak götürdüler. İlk başta buraya neden götürüldüğümü bilmiyordum, hiçbir şekilde kaçma niyetinde değildim. Otobüs durağındayken polis memurlarından biri bana oturmamı söyledi. Ben yere doğru çömeldim ancak oturmadım. Benim yere tam oturmamı söyledi. Ben de rahatsız olduğumu ve yere oturmayacağımı zaten kelepçeli olduğumu söyledim. Bunun üzerine polis bana tokat attı ben de tepki olarak ne yapıyorsun diye bağırdım. Burada polisler bana nasıl müdahale etti bilmiyorum ama yere düştüm. Bilincimi kaybettim bu sırada bana vurup vurmadıklarını bilmiyorum ama vücudumun çoğu yerinde ağrılar vardı. Bu sırada ters kelepçeliydim.

Daha sonrasında benim koluma girerek oradaki ekip otosunun içerisine aldılar. Arka koltuğa yatırdılar. Birkaç polis memuru beni araç içerisinde darbetmeye başladılar. Başıma ve vücudumun çoğu yerine tekme ve yumruk vuruyorlardı. Kendimi korumaya çalıştım ancak koruyamadım. Polisler beni araç içerisinde sırayla darbettiler. Bir bayan memur yanıma geldi araç içerisinde oda tekme ile burnuma vurdu. Darp sırasında vücuduma sert bir cisim değince bilincimi iyice kaybettim. Bu sırada yine ters kelepçeliydim. Kendime geldiğimde araç hareket halindeydi. Araç içerisinde ön sağda oturan polis memuru ‘bu o… çocuğu ölür kalır hastaneye götürelim’ şeklinde cümle kullandı. Hastanede doktorun karşına çıktım ve tutulan ilk darp raporu benim yaralanma bulgularımı içermiyordu, polisler ne söylediyse o şekilde doktor raporuma yazıldı. Hiçbir şekilde kontrol yapılmadı… Beni darbeden, tehdit eden, gerçeğe aykırı tutanak tutan polis memurlarından şikâyetçiyim. Kimseye karşı mukavemette bulunmadım. Abime ait kimlik bilgilerini kullandığımı kabul ederim. Ben polislere hiçbir şekilde bir direnç göstermedim. Yaşanan olayda burnumda kırık, gözümde görme kaybı oluşmuştur.”