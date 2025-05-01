Polisten “Turbunan, şalgamılan devlet yönetilmez” pankartına engel

Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs mitingi öncesinde polis CHP'li gençlerin hazırladığı “Turbunan, şalgamılan devlet yönetilmez” ifadelerinin yer aldığı pankartı alana sokmadı.

Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingi öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken, CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü tarafından taşınan bir pankart alana sokulmadı.

Üzerinde “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” ifadesi yer alan pankart, polis ekiplerince yasaklı bulunarak miting alanına alınmadı.

CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları ile polis arasında pankartın alana sokulmasına yönelik kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından pankart alana alınmazken, gençlik örgütü üyelerine gözaltı tehdidinde bulunulduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, “Miting alanına hakaret içermeyen her türlü pankartın alınacağı belirtilmişti. Gençlerimizin ifade özgürlüğü kapsamındaki pankartının engellenmesi, ülkemizdeki baskıcı ortamın bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.