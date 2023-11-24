Polisten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak’ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından C.Ö. isimli 1 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyon neticesinde ölümcül etkiye sahip 133 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. C.Ö. isimli şüpheli Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mahkeme tarafından C.Ö. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.