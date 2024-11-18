Politeknik Direnişi’nin 51. yıl dönümü: Binler İsrail Büyükelçiliği’ne yürüdü
Yunanistan’da 1967’deki darbeyle iktidarı ele geçiren Albaylar Cuntası’na karşı 17 Kasım 1973’te başlayan Politeknik Direnişi 51. yıl dönümünde yapılan yürüyüşle anıldı. Her yıl ABD Büyükelçiliği’nde son bulan yürüyüş bu yıl Filistin’e destek için İsrail Büyükelçiliği önünde sonlandırıldı.
Ezgi Daryürek - ATİNA
Yunanistan’da 17 Kasım 1973 yılında Albaylar Cuntası’na karşı kitlesel ayaklanmayı başlatan Atina Ulusal Teknik Üniversitesi ya da halk arasındaki adıyla Politeknik Direnişi’nin 51.yıl dönümününde Atina sokaklarında 25 bin kişi yürüdü.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Politeknik anmaları 15 Kasım itibariyle üniversitelerde düzenlenen protestolar ve törenlerle başladı. Halkın geniş katılım gösterdiği anma törenlerinde direnişi bastırmak için tanklarla ezilen üniversite kapısına ve okul içindeki Gençlik Anıtı’na çiçekler bırakıldı.
Anmalar bu yıl da 17 Kasım’da gerçekleştirilen büyük yürüyüş ile sona erdi.
Atina Teknik Üniversitesi önünde başlayan yürüyüş yoğun katılım nedeniyle planlanan saatten bir saat sonra başladı.
Atina’nın merkezine giden tüm anayolların polis tarafından kapatıldığı yürüyüşte, İngiliz, Amerikan ve İsrail Büyükelçilikleri önünde yoğun güvenlik önlemleri vardı.
Her yıl Amerikan Büyükelçiliği önünde sonlanan yürüyüş bu yıl katılımcı gruplar arasında alınan kararla İsrail Büyükelçiliği önünde sonlandırılmasına karar verildi. Kortejdeki Filistin bayraklarının yoğunluğu dikkat çekerken, çok sayıda katılımcı İsrail Büyükelçiliği’nde sonlanan yürüyüşü kefiyelerle tamamladı. İsrail Büyükelçiliği önünde “Filistin Direnişi Kazanacak”, “Nehirden denize, Filistin” sloganları atıldı.
Ülkede 1967’den beri süren cunta rejimine karşı Politeknik Üniversitesi öğrencileri 14 Kasım 1973'te eylem başlatmış, öğrencilerin kurduğu radyo ile cunta yönetimine karşı mesajlar yayımlanmıştı.
Geçici hükümetin 17 Kasım 1973 sabahı Politeknik Üniversitesi'ne gönderdiği tank, üniversite merkez kapısını yıkarak içeri girmişti. Öğrencilerin üniversiteden çıkarılmasına rağmen direniş devam ederken başta Politeknik binası olmak üzere Atina çevresinde çok sayıda kişi, polis ve asker müdahalesiyle hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.
Direnişte hayatını kaybedenlerin sayısı uzun yıllar kesinliğe kavuşturulamasa da Ulusal Araştırma Merkezi 2003'te ölü sayısını 24 olarak açıklamıştı.
Bu nedenle, cunta rejimi için sonun başlangıcı olarak kabul edilen 17 Kasım direnişi, her yıl geleneksel olarak Politeknik Üniversitesi önünde başlayan, Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'ndan geçerek, ABD'nin Atina Büyükelçiliğine uzanan yürüyüş ile anılıyor.