Politeknik Direnişi’nin 51. yıl dönümü: Binler İsrail Büyükelçiliği’ne yürüdü

Ezgi Daryürek - ATİNA

Yunanistan’da 17 Kasım 1973 yılında Albaylar Cuntası’na karşı kitlesel ayaklanmayı başlatan Atina Ulusal Teknik Üniversitesi ya da halk arasındaki adıyla Politeknik Direnişi’nin 51.yıl dönümününde Atina sokaklarında 25 bin kişi yürüdü.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Politeknik anmaları 15 Kasım itibariyle üniversitelerde düzenlenen protestolar ve törenlerle başladı. Halkın geniş katılım gösterdiği anma törenlerinde direnişi bastırmak için tanklarla ezilen üniversite kapısına ve okul içindeki Gençlik Anıtı’na çiçekler bırakıldı.

Fotoğraf: Ezgi Daryürek

Anmalar bu yıl da 17 Kasım’da gerçekleştirilen büyük yürüyüş ile sona erdi.

Atina Teknik Üniversitesi önünde başlayan yürüyüş yoğun katılım nedeniyle planlanan saatten bir saat sonra başladı.

Atina’nın merkezine giden tüm anayolların polis tarafından kapatıldığı yürüyüşte, İngiliz, Amerikan ve İsrail Büyükelçilikleri önünde yoğun güvenlik önlemleri vardı.

Her yıl Amerikan Büyükelçiliği önünde sonlanan yürüyüş bu yıl katılımcı gruplar arasında alınan kararla İsrail Büyükelçiliği önünde sonlandırılmasına karar verildi. Kortejdeki Filistin bayraklarının yoğunluğu dikkat çekerken, çok sayıda katılımcı İsrail Büyükelçiliği’nde sonlanan yürüyüşü kefiyelerle tamamladı. İsrail Büyükelçiliği önünde “Filistin Direnişi Kazanacak”, “Nehirden denize, Filistin” sloganları atıldı.

Fotoğraf: Ezgi Daryürek