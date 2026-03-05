Politico: İran'a saldırılar eylül ayına kadar sürebilir

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'a saldırıları desteklemek üzere Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) daha fazla istihbarat subayı istediği bildirildi.

Politico internet sitesinin haberinde, CENTCOM'un, İran'a karşı operasyonları "en az 100 gün süreyle destek için" Pentagon'dan daha fazla istihbarat subayı göndermesini istediği belirtildi.

Haberde, askeri istihbarat subaylarının, Florida eyaletinin Tampa şehrindeki CENTCOM karargahına sevk edilmesinin istendiği ve bunun "saldırıların eylüle kadar sürebileceğine" işaret ettiği aktarıldı.

"Bu, İran savaşı için ek istihbarat personeli için yapılan ilk çağrı" nitelendirmesi yapılan haberde, İran'a karşı saldırıların "tahmini zaman çizelgesinin çok ötesine uzayabileceği" yorumu yapıldı.

Talebin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bölgede savaşa "tam hazır olmadığına" işaret ettiği kaydedilen haberde, bu durumun savaşa "insan ve kaynak ekleme telaşı" olduğu belirtildi.