Politik sinema 'biz'i yitirdi

Tuğçe ÇELİK

Türkiye’de sinema tarihi çoğu zaman filmlerin ne anlattığı üzerinden okunurken, nasıl anlattığı uzun süre ihmal edildi. Dr. Ulaş Can Olgunsoy, NotaBene Yayınları’ndan okurun beğenisine sunulan ‘Perdedeki Mücadele’ adlı çalışmasında bu kör noktaya odaklandı. Eser, 1960’lar ve 1970’lerin politik sinemasını yalnızca ideolojik içerik üzerinden değil, sinema dili, kamera tercihleri, kurgu ritmi ve kolektif özne inşası üzerinden yeniden tartışmaya açıyor. Olgunsoy, devrimci sinema deneyimlerinin kendi döneminin politik gerçekliğiyle bilinçli estetik tercihler arasında kurduğu güçlü bağlara işaret ediyor. Günümüz politik sinemasındaki bireyselleşme ve estetik sterilizasyonu da bu tarihsel kopuş üzerinden okuyan Olgunsoy’la, sinemanın kolektif hafızası, politik cüreti ve kaybedilen 'biz' duygusu üzerine konuştuk.

Devrimci sinema çoğu zaman ideolojik saflıkla ölçüldü, sinema dili ikinci plana itildi. Bu yaklaşım sinema tarihinde nasıl bir körlük yarattı?

Bu mesele Türkiye’de sinema tarih yazımının genel ve yapısal bir sorunu. Kitapta da Türkiye’de, özellikle anaakım sinema tarih yazımına dair eleştirel bir perspektif benimsiyorum. Türkiye’nin sinema tarihini yazanlar çoğunlukla arşivci, gazeteci ya da bu konularla ilgilenen okur-yazar kişiler olagelmiş; ortaya koydukları çalışmalar da gerçekten çok kıymetli ve önemli eserler. Ancak bu çalışmaların büyük çoğunluğu, birçok yönden eksik; belirli bir metodolojiden yoksun, öznel yargılar ve değerlendirmelerle dolu. Sinemacıları, filmleri, ele aldıkları konulara, dönemlere ve yıllara göre tasnif etme, kronolojik olarak art arda dizme anlayışı hâkim; dolayısıyla eksiklikler barındırmaları kaçınılmaz. Film stili ve sinema dili de bunun bir boyutu. Sinema tarihimizde “ulusal sinema”, “milli sinema”, “devrimci sinema” gibi deneyimlerden söz edilir; ancak bu filmlerin “ne” anlattığıyla birlikte “nasıl” anlattığıyla pek ilgilenilmemiştir. Bu durum, özellikle devrimci sinema gibi politik deneyimlerde önemli bir eksiklik ortaya çıkarıyor. Bir filmin politik niteliği, ele aldığı konu ve anlattığı öykü kadar, kameranın açısıyla, kurgunun ritmiyle ve görüntülerin nasıl yan yana getirildiğiyle de son derece ilişkilidir. Bu çalışmayla, sizin “körlük” olarak ifade ettiğiniz, anaakım sinema tarih yazımının pek ilgilenmediği söylenebilecek bir alanı görünür kılmaya çalıştım.

Olgunsoy’un incelediği filmlerden Arkadaş

Kitapta kolektif öznenin merkezde olduğu filmleri vurguluyorsunuz. Bu anlatı biçimi bugün hâlâ politik olarak geçerli mi?

Bu filmlerde kolektif öznenin ön planda olması, 1970’lerdeki politik sinemanın en önemli unsurlarından biri ve bugün bu durumun büyük ölçüde yitirildiğini söylemek mümkün. O dönemin politik filmlerinde, ilk bakışta perdede bir kahramanın kişisel öyküsü anlatılıyormuş gibi görünse de, aslında fabrikanın, tarlanın, sokağın; işçilerin, köylülerin, öğrencilerin, yoksulların ve yoksunların ortak sesi ve iradesinin yansıtıldığını görüyoruz. Kitapta incelediğim filmler buna somut örnekler sunuyor. Bazıları görünürde oldukça kişisel bir öykü anlatıyor; ancak toplumsal bağlamı ve arka planı öylesine belirgin ki, filmdeki karakterler gerçekten kolektif bir özne olarak görünür hâle geliyor. Kahraman tek bir kişi gibi görünse de, o kişi aslında bir sınıfın ya da toplumsal grubun temsilcisi olarak perdede var oluyor. “Bugün” kısmına gelecek olursam; günümüz sineması bizi atomize olmuş, dertleri yalnızca kendi dünyasıyla sınırlı bireylere hapsetmiş durumda. Oysa içinden geçtiğimiz ekonomik, ekolojik ya da toplumsal krizler ve deneyimlediğimiz sorunlar bireysel değil, kolektif. Dolayısıyla 1970’lerin o “biz” diyebilen, kişisel olanı toplumsalın içine yedirebilen anlayışı, bugün politik filmler üretmek isteyen sinemacılara önemli şeyler söyleyebilir.

Bir Gün Mutlaka

Günümüzde politik sinemanın bireysel, içe dönük bir hatta ilerlediğini görüyoruz. Bu kırılmayı nasıl okuyorsunuz?

Günümüz politik sinemasındaki bu içe dönük vaziyet, kuşkusuz 1980 sonrası yaşanan büyük toplumsal ve siyasal geri çekilmeyle birlikte değerlendirilebilir. Toplum sokaklardan ve meydanlardan çekildikçe, kameraya ve sinema perdesine yansıyanlar da benzer bir biçim aldı. Bireysel olanın politik boyutunu asla yadsımıyorum ve bunu önemsiyorum; ancak bu dönüşümün, sinemanın dönüştürücü ve kitleleri bir araya getirme potansiyeli taşıyan gücünü bir nebze ehlileştirdiğini de görmek gerekiyor. Bugünkü politik sinema, çoğu örnekte estetik kusursuzluk peşinde koşan, steril bir anlayışla karşımıza çıkıyor; birçok filmde politik olan, çoğu zaman bir arka plan süsü işlevi görüyor. İfade ettiğiniz gibi, 70’lerin kimi zaman fazla didaktik ya da kaba bulunan; ancak son derece tavizsiz ve sahici olduğu söylenebilecek anlayışıyla kıyaslandığında, bugünkü bu içe dönüklüğün ve bireyselliğin, estetik bir dönüşümle birlikte politik bir tıkanmışlığın da sonucu olduğunu düşünüyorum.

Dr. Ulaş Can Olgunsoy

Kitap bugünün sinemacılarına bir estetik öneri mi sunuyor, yoksa tarihsel bir bilanço mu çıkarıyor?

Kitap her şeyden önce bir araştırma–inceleme çalışması; dolayısıyla bugünün sinemacılarına estetik bir öneri ya da yol haritası sunmak gibi doğrudan bir derdi olduğunu söylemem doğru olmaz. Ancak şunu net biçimde ifade edebilirim: Çalışmamı kitaba dönüştürürken amaçladığım şeylerden biri —ki kültürel iktidar tartışmalarının oldukça görünür olduğu bugünlerde bu daha da anlamlı— artık “demode”, “kaba” ya da “aşırı” olarak nitelenen bir sinema anlayışını yeniden gündeme getirmekti. Sinemanın bir dönem ne denli doğrudan ve ne kadar politik olabildiğini; toplumsal ve siyasal alanla nasıl güçlü ve derin bağlar kurabildiğini hatırlamayı ve hatırlatmayı önemsiyorum. Günümüzde politik sinema denildiğinde, kimseyi huzursuz etmeyen, suya sabuna ancak dolaylı biçimde dokunan, daha çok estetik ihtişama ve ihtimama yaslanan bir anlayışın hâkim olduğunu görüyoruz. Oysa 1960’lar ve 1970’lerde sinema etrafında yürütülen derin entelektüel tartışmaların bugün yakınında bile değiliz. Kitap, o yakınında dahi olmadığımız tartışma zeminini ve dönemin sinemasal “cüretini” hatırlatmaya, bu konuları yeniden birilerinin karşısına çıkarmaya vesile olabilirse memnuniyet duyarım.