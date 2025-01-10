Politika resmen oyun sahası: Siyasette bir tek vatandaş yok

Politika Servisi

“Çözüm” tartışmaları belirsizliklerin gölgesinde siyasetin gündemindeki yerini koruyor. PKK Lideri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşme sonrası DEM Parti heyetinin Meclis’teki siyasi partilerle temaslarını tamamlamasının ardından partilerden “olumlu” mesajlar verildi. Siyasetin rotasının çevrildiği çözüm tartışmaları halkın gündeminden büsbütün koptu.

MHP ile İYİ Parti arasında karşılıklı restleşmeler yaşanırken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. DEM Parti’den yapılan açıklamada ise “herkesi ciddiyete davet ediyoruz” denildi. Yandaşların dünkü manşetlerinde ise tüm sürecin Suriye’ye odaklandığını gösteren manşetler atıldı. Bu manşetlerde YPG vurgusu dikkat çekti.

Milliyetçilik kavgası: Çözüm tartışması milliyetçi çevrelerdeki gerilimi büyüttü. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirilerinin ardından MHP ve Ülkü Ocakları Dervişoğlu’na tehditler yağdırdı. Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli’ye "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" diyen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nu, "Öptüğün o elin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkamazsın" sözleriyle tehdit etti. Sosyal medya hesabından video paylaşan Yıldırım, Dervişoğlu’na ‘kuduz köpek’ ve "Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" dedi.

Yıldırım, video mesajında şöyle konuştu: "Daralan kabilesine toparlamak için kuduz köpek gibi havlayan Müsavat. Bu kuduz köpek liderimize ve davamıza saygısızlık yapma cüretinde bulunmuş. 2 sene önce bir cenazede liderimizin elini öpmek için bizden izin istedi. Öptüğün o elin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkamazsın. Senin nasıl bir dansözlük yapma heveslisi olduğunu biliyoruz. Git tasmanı tutanlara dansözlük yap. Belanı bizden bulma. Bizim değerlerimize, davamıza, liderimize laf söyleyene haddini bildiririz. Kimse bizim sınırlarımızı ihlal etmeye kalkışmasın."

İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise kendisini tehdit eden Yıldırım’a Sinan Ateş’in öldürüldüğü yerde cevap verdi. Kendisine yönelik saldırıların 22 Ekim’de başladığını vurgulayan Dervişoğlu, uğradığı tehditler nedeniyle yetkililerin adım atmasını istedi. "Bu cüret nereden kaynaklanıyor?" diye soran Dervişoğlu, üniter yapının korunması ve demokrasi için mücadele edeceklerini belirtti ve şunları söyledi:

"Biz hep konuşan Türkiye ve demokrasi çağrısı yaptık. İktidara payanda olmakla yetindiği için MHP bizim siyasi rakibimiz ve muhatabımız bile değildir. Kendilerini bugün karşı karşıya bulundukları panik halinden uyanmaya davet ediyorum. Şahsımın tehdit edilmesi umrumda değildir. Üniter devlet yapımıza halel getirecek her adıma karşı çıkacağıma söz veriyorum.

Ciddiyete davet: DEM Parti’den yapılan açıklamada, ‘sürecin magazinleştirilmeye çalışıldığını’ belirtilerek, “Sayın Öcalan’a yaklaşım konusunda ilgili herkesi ciddiyete davet ediyoruz” denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “DEM Parti İmralı Heyeti’nin sayın Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşme kamuoyunda iyimser bir hava oluşturdu. Çözüm ihtimalinin kendisi bile toplumda rahatlama yarattı, umutların yeşermesine neden oldu. Barış ve çözüm mücadelesinde yıllardır ağır bedeller ödeyen partimiz, sadece bu dönemin siyasi bir aktörü değil aynı zamanda emektarıdır. Dolayısıyla partimiz savaşa karşı barıştan yanadır, çözümsüzlüğe karşı çözüm üretendir. Hiç kimse bu gerçeği çarpıtamaz, farklı bir yere çekemez.”

Bahçeli-Erdoğan zirvesi: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Dün saat 16.30’da gerçekleşen görüşme, Bahçeli’nin Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evinde gerçekleşti. Bahçeli, görüşme öncesi Erdoğan’ı kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan’ı konutun kapısından uğurladı. İki ismin görüşmesinde siyasetteki yeni sürecin ele alındığı iddia edildi.