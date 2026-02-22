‘Politikalarınız faile cesaret veriyor’

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı ile Dicle Kadın Platformu, ülkede her geçen gün artan kadın cinayetlerine karşı eylem yaptı.

Kadınlar, Yenişehir ilçesinin Ofis Semti’nde bulunan AZC Plaza önünde bir araya gelerek “Kadın cinayetleri politiktir” pankartı açtı.

Burada yapılan açıklamada “Geçtiğimiz yıl 294 kadın cinayeti işlenmiş, 297 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetmiştir.

Henüz 2026 yılının ikinci ayındayken, yalnızca son 24 saat içinde 6 kadın hayattan koparılmıştır. Kadın cinayetlerinin temelinde erkek egemen zihniyet ve iktidarın kadın karşıtı politikalarının yarattığı iklim bulunmaktadır. Eril anlayış, şiddeti önlemek yerine kadınların yaşamını hedef alan söylemleriyle bu şiddeti beslemekte ve meşrulaştırmaktadır. Uygulanan cezasızlık politikaları ve iyi hal indirimleri ise kadın katillerini caydırmak yerine cesaretlendirmekte, yeni cinayetlerin önünü açmaktadır. Biz kadınların yaşam hakkını savunmayı temel ilkemiz kabul ediyoruz. Şiddet son bulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kadınlar taleplerini ise şöyle sıraladı:

• Kadına yönelik şiddetin temelinde yer alan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikalar geliştirilmeli.

• Kadınları koruyan yasal düzenlemeler ivedilikle ve tavizsiz biçimde uygulanmalı.

• Kazanılmış haklarımızı hedefe koyan Aile Yılı politikalarında ve yargı paketlerinden vazgeçilerek, 6284 Sayılı Yasa etkin şekilde işletilmeli ve İstanbul Sözleşmesi’ne derhal geri dönülmeli.

***

ÜVEY KARDEŞİNİN DARBETTİĞİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Antep’te üvey kardeşi Muhammed V. ve beraberindeki 3 kişi, Emine Yusuf’un evine girdi. Emine Yusuf darbedildi, 15 yaşındaki kızı Zeynep V. ise bacağından bıçaklandı. Evdeki altınları alıp kaçan şüpheliler için komşular durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların müdahalesinin ardından Emine Yusuf ve kızı, hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Emine Yusuf, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.