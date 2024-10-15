Polonez işçileri boykota çağırıyor

Ebru ÇELİK

Tekgıda-İş Sendikası’na üye olmaları nedeniyle işten çıkarılan 146 Polonez işçisi, tüm kamuoyunu Polonez ürünlerini boykot etmeye davet etti. Tüm Emeklilerin Sendikası ve SOL Parti temsilcileri de dün İstanbul Çatalca’da bulunan fabrika önüne giderek işçileri ziyaret etti, boykot çağrısına destekte bulundu.

Ziyarette konuşan Tüm Emekli-Sen İstanbul Esenyurt Şube Başkanı Gülsen Gülseven, “Polonez’in kadın işçilerini özellikle kutlamak istiyorum. Herkesin direnişi değerli ancak kadın işçilerin dayanışmasının, direnmesinin Türkiye’de daha önemli bir yeri var. Tüm emekçilerin verdiği mücadeleyi kutluyorum” ifadelerini kullandı. İşçiler, bugün 12.30’da Beylikdüzü Marmara Park, Cevahir Alışveriş Merkezi ve Kadıköy İskele Meydanı’nda eş zamanlı olarak boykot çağrısında bulunacak.