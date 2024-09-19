Polonez işçileri, eylem alanlarını geri aldı

Ebru Çelik

İstanbul Çatalca’daki Polonez sucuk fabrikasında, Tekgıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan 146 işçi, 63 gündür süren direnişleri sonucunda önemli bir kazanım elde etti. İşçilerin yasal eylem alanları geri iade edilirken, Çatalca Emniyet Müdürü, kolluk kuvvetlerine “müdahale” emri verdiği ve yasal hakları olan eylem yerlerini ellerinden aldığı için bugün görev yeri değişikliliği yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde polis müdahalesine maruz kalan ve bazıları yaralanan işçilerin eylem alanı olan Polonez fabrikasının önü, emniyet güçleri tarafından kapatılmıştı. İşçiler, eylemlerini Çatalca Kaymakamlığı önüne taşıyarak direnmeye devam etti.

Bugün, CHP Çatalca İlçe Başkanı Erhan Güzel, Çatalca Kaymakamı ve İstanbul Genel Emniyet Müdürü Yardımcısı ile yapılan görüşmeler sonucunda, işçilerin eylem alanları geri verildi. Emniyet Müdürü'nün bölgesi değiştirildi.

Toplantı sonrası, işçi ve sendika temsilcileri dinlendi ve eylem yerleri tekrar işçilere iade edildi. İşçilerin mücadelesi, yaşadıkları zorluklara rağmen kararlılıkla sürüyor.