Polonez işçileri geri adım atmıyor: Kazanana kadar direniş

EMEK SERVİSİ

İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 146 işçinin Ankara’ya başlatmak istediği yürüyüş dün de polis engeliyle karşılaştı. Önceki gün Çatalca’dan Ankara’ya yürümek isteyen işçiler, geceyi Çatalca Adliyesi önünde geçirdi.

Dün sabah saatlerinde yürüyüşe devam etmek isteyen işçiler, yine polis engeliyle karşılaştı. Önleri çevik kuvvet ekiplerince kesilen işçiler, adliye önünde oturma eylemi başlattı.

Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlü işçiler, başlattıkları oturma eyleminde polis barikatlarının kaldırılıp yol açılıncaya kadar açlık grevine başladıklarını duyurdu. Tek Gıda-İş örgütlenme uzmanları Yunus Durdu ve Suat Karlıkaya ise Anayasa’yı hatırlatarak sendikal hak ve özgürlüklerinin Anayasa ile güvence altına alındığını belirtti.

Direnişlerini ısrarla sürdürmeye devam eden işçilere, Elastron Kimya işçileri, kendileri de sendikal hakları için eylemde olan Betek/Filli Boya işçileri ve 102 gündür grevde olan MKB Rondo işçileri, selam ve dayanışma mesajları gönderdi.

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‘SESSİZ BİR ÇIĞLIK GİBİ DİRENİŞTE ISRARCIYIZ’

Açlık grevindeki işçiler, barikat kuran polislere tepki gösterirken kimi işçiler gözyaşlarına engel olamadı. Polise seslenen işçiler, “Kime güveneceğiz biz bu ülkede” diye sordu. İşçiler, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da tepki gösterdi. Polis barikatı önündeki işçilerden biri, “Bize ‘Ülkede yasa yok, burada Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları geçmiyor’ deyin. Biz de bilelim ki hakkımız yok, dönelim gidelim” ifadelerini kullandı. Kadın işçilerden BirGün’e konuşan Figen Bora ise “Sessiz bir çığlık gibi direniyoruz burada. Bizi görmüyorlar, duymuyorlar. Hakkımız olanı istiyoruz yalnızca” ifadelerini kullandı. Bir diğer kadın işçi Nigar Üstün ise her koşulda direnmeye devam edeceklerinin altını çizerek şunları söyledi “İki gündür bu soğukta taşta yatıyoruz, yağmur yağıyor. Açlık grevine başladık, yorgunuz. Hakkımız olanı almak için yapabileceğimiz ne varsa yapıyoruz. Ne olursa olsun direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz.”

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‘ANKARA, BU İŞÇİLERİN AYAK SESLERİ’

Önceki gün sabah saatlerinde fabrikanın önünde toplanmaya başlayan işçilerin önü çevik kuvvet tarafından kesilmiş, işçilerin Ankara’ya başlatmak istedikleri yürüyüşe izin verilmemişti. İşçiler “Ankara, Ankara, duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri” şeklinde sloganları atarken polis, 5 işçiyi gözaltına almıştı. İşçilere CHP, SOL Parti, TİP, DİP, DGD-Sen, Nakliyat-İş Sendikası da destek vermiş, polisler, dayanışma ziyaretine gelen siyasi parti ve sendika temsilcilerini de ablukaya almıştı.