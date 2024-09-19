Polonez işçilerine müftü provokasyonu: "Böyle hak aranmaz"

Ebru ÇELİK

63 gündür sendikal haklarıyla işe iadeleri için direnen işçilerin yasal eylem yeri olan fabrika önünü Çatalca yönetimi kapatınca, yeni eylem yeri olarak belirledikleri Çatalca Kaymakamlığı önünde mücadelelerine devam eden işçilere, kolluk kuvvetlerinin ardından Çatalca Müftüsü gönderildi.

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmatalioğlu, önce kendini yurttaş olarak tanıtıp, işçilerden müziğin sesini kısmalarını ve çevrede hasta insanlar olduğunu söyledi. Ancak daha sonra Çatalca Müftüsü olduğu ortaya çıktı.

MÜFTÜ İŞÇİNİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ!

Mehmetalioğlu’nun işçilere, "Böyle hak aranmaz" demesi üzerine kadın işçilerden Aynur Şengül, "20 yıldır ben emek verdim, nasıl hakkımı aramayayım?" diye tepki gösterdi. Mehmetalioğlu, "Gelin beni döverek hakkınızı arayın" deyip, o esnada çekim yapan işçinin üstüne yürüyüp telefonuna saldırdı.

"RAHATSIZ OLANLAR SERMAYENİN YANINDA DURANLARDIR"

Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, "Müftü önce kendini vatandaşım diye tanıttı, çevrede hastalar var, kapatın müziği dedi. Burada direnin; işçilerin içinde çocuğu hasta ve özel gereksinimli olanlar, kocası hasta olduğu için evine tek başına ekmek götürenler var. Çatalca halkı bizden rahatsız değil, onure oluyor. Bizden rahatsız olanlar sermayenin yanında duranlardır" ifadelerini kullandı.