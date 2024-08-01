Polonez işçilerine muhtarlardan destek

Ebru ÇELİK

2 haftadır direnen Polonez işçilerine ilçedeki 39 muhtardan destek geldi. İstanbul Çatalca’da bulunan işlenmiş gıda fabrikasında işten çıkarılan işçilerin direnişini dün Çatalca’daki mahalle muhtarları ziyaret etti. Muhtarlar, işçilerin mücadelesine destek olacaklarını ifade etti.

Gökçeali Köyü Muhtarı Ali Osman Özden, “Biz 39 mahalle muhtarı olarak arkanızdayız. Burada olamayan muhtarlarımızın da selamını getirdik. Biz size kefiliz ve sizin için gerekli yetkililerle görüşme sağlamaya çalışıyoruz. İşverenler, çıkarttıkları işçilerle anlaşmadığı sürece ben köyümde Polonez fabrikası için iş ilanı astırmayacağım, diğer köy muhtarı arkadaşlarımın da aynı şekilde davranacağından eminim” dedi.