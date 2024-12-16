Polonez işçilerine polis engeli

EMEK SERVİSİ

Sendikal hakları için 5 aydır mücadele eden Polonez işçileri, Ankara’ya gerçekleştirmek istedikleri yürüyüşün polis tarafından engellenişinin 11’inci gününde İstanbul Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi önüne yürüyüş gerçekleştirildi.

Ablukayı kıran 20 Polonez işçisi, sendikaları Tekgıda-İş ile birlikte Gülsuyu Köprüsü’nden Anadolu Adliyesi’ne yürüdü. İşçiler yürüyüş boyunca “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Polonez işçileri, basın açıklamasında bir kez daha “Ankara’ya yolu açın” dedi.

Kartal’daki Hitachi Energy fabrikasında greve çıkan ve grevleri cuma gece yarısı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yasaklanan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler de basın açıklamasına katıldı. Aynı zamanda LİMTER-İŞ ve İstanbul Tabip Odası da işçilerin eylemine destek verdi.

Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“150 gündür direnen Polonez işçileri olarak, bir grup arkadaşımızı Çatalca’da bırakarak geldik ve Anadolu Adliyesi’ne kadar yürüyüş gerçekleştirdik. Bize tekrar yolu açın dedik. Çalışma Bakanlığı Polonez işçilerini haklı buldu, teftiş kurulu haklı buldu. Amacımız tekrar işbaşı yapmak. bize destek olması gereken devlet bize barikat kurdu. Ankara yolu açılmadı. Biz anayasal bir hak mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele sadece bizim mücadelemiz değil, grevi yasaklanan metal işçilerinin mücadelesi, Türkiye işçi sınıfının mücadelesi.”

GECEYİ KARTAL ADLİYESİ ÖNÜNDE GEÇİRECEKLER

Basın açıklamasından sonra söz alan bir Polonez işçisi de “Ben artık çocuğum benden bir şey istediğinde yüzümü eğmek istemiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Sıklıkla “Anayasal hakkımız engellenemez” sloganları atıldı.

Öte yandan Çatalca Adliyesi önündeki polis ablukası ise sürüyor. Ablukadaki işçiler, yürüyüş koluna dayanışma mesajı gönderirken burada bulunan Tekgıda-İş Örgütlenme Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu videolu mesaj gönderdi. Durdu, "Ankara'ya gitmenin onlarca yolu var. Bizi burada tutamazsınız, ne olursa olsun yürüyeceğiz Yürüyüşümüz sürecek" açıklaması yaptı.

Kartal Adliyesi önünden yürüyüşlerine devam eden işçiler, bir sonraki duraklarının Gebze Adliyesi olacağını açıkladı.

Ancak işçiler, polis ablukasının ardından geceyi Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'nde geçirecek.