Polonez işçilerine polis müdahalesi!

Çatalca'daki Polonez fabrikasında çalışan ve Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan 145 işçi eylemlerini fabrikanın Ataşehir’deki genel müdürlük binası önünde sürdürüyor.

Eylemlerini yolda sürdüren işçilere polis müdahale etti.

Sert müdahale sırasında yaralanan ve fenalaşan işçiler oldu.

Sendikalı oldukları için işten atılan ve 53 gündür eylemlerini sürdüren Polonez fabrikası işçileri, bu sabah fabrikaya giden yolu kapattı.

İşçiler, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Yağmur çamur yağsa da kış kıyamet kopsa da direneceğiz", "Direne direne, direnişten zafere" sloganları attı. Yolu açmaları uyarısında bulunan güvenlik güçleri, görüşmeler devam ederken kadınlı erkekli işçi grubuna müdahale etti.

Müdahale sırasında yaralanan ve fenalaşan işçiler oldu.

İş Kanunu gereğince toplu işten çıkarma yapan bir işyerinin yeni işçi alımı yapamayacağını hatırlatan işçiler, firmayı kanunlara uymaya çağırarak “Yağmur çamur yağsa da, kış kıyamet kopsa da direneceğiz” sloganları attı.

Bölgede işçilerin bekleyişi ve gerginlik sürüyor.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN İŞÇİLERE TEHDİT

Polis tarafından darbedilen işçiler, aynı zamanda Çatalca İlçe Emniyet Müdürü tarafından tehdit edildi.

Fabrika önünde eylemde olan işçileri ilk önce Çatalca İlçe Emniyet Müdürü tehdit etti, ardından polis darbederek müdahalede bulundu.

İlçe emniyet müdürünün işçilere “Ben size gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zekiyse bile bir işe giremez” dediği anları X hesabı üzerinden paylaşan Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, “Gidin bu tehdidi patrona yapın” dedi.