Polonez işçilerine polis müdahalesi: Binlerce polis de gelse vazgeçmek yok

Ebru Çelik

146 Polonez fabrikası işçisi, fabrikasının önünden başlattıkları Ankara yürüyüşünün 3. gününde de ilk durakları olan Çatalca Adliyesi önünde alındıkları polis ablukasından çıkartılmadı.

Yürümelerine izin verilmediği için 2 geceyi adliye önünde açlık grevi yaparak geçiren işçiler, sabah saatlerinde yürüyüşlerine devam etmek istemeleri üzerine kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sonucu 3 işçi sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İşçilerden Sevilay Çoban, "Madem sendikalı olmak bizim anayasal hakkımız neden kullanamıyoruz? Neden var bu hakkı biz kullanamayacaksak? Ben yürüyeceğim. Önümü kesseler de 2 değil 3 bin tane polis yığsalar da yürüyeceğim. Sözümden de davamdan da vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERDE ADLİYE ÖNÜNDE EYLEM

Çatalca Adliyesi önünde ablukadaki diğer işçiler kefen giyerek sessiz protestoya başladı.

Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu konuşmasında, "142 gündür polisleri üstümüze salan Çatalca Emniyet Müdürü hala burada kafasını bize uzatıp bize gülüyorsa bu İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin, İl Emniyet Müdürü'nün boynuna madalya olarak asılsın" dedi.