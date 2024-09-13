Polonez işçilerine polis müdahalesi: Hastaneye kaldırılan işçiler var

Sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 57 gündür Çatalca'daki Polonez fabrikası önünde eylem yapan işçilere ve onları destekleyen gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbedede polisin biber gazı kullanması sonucu fenalaşanlar ve hastaneye kaldırılanlar olduğu bildirildi.

Polonez işçileri, Tek Gıda İş sendikasına üye olan 143 işçinin işten atıldığını belirterek eyleme başlamıştı. Çatalca'da kurulu Polonez fabrikasının önünde devam eden eylemde işçiler işverenin kolluk kuvvetleri desteğiyle fabrikaya işçi soktuğunu belirterek tepki gösterdi. Polis eylemlerini sürdüren işçileri fabrika önünden uzaklaşmaya çalışırken arbede yaşandı. Kadınlı erkekli işçi grubu, "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı atarken polisin biber gazı da kullandığı arbede sırasında fenalaşanlar oldu.

"KOLLUK KUVVETLERİ MAHİYETİNDE FABRİKAYA İŞÇİ SOKAMAZSINIZ"

Tek Gıda İş temsilcileri "İşçiye yapılan saldırının hesabı sorulacak! Biz dedik bu saatten sonra mevzi vermeyiz. Kolluk kuvvetleri mahiyetinde fabrikaya işçi sokamazsınız. Buna izin vermeyiz. İşçi işten atılan işçilerin üstüne basıp fabrikaya girebilir. Aksi bir durum pazarlık unsuru olamaz" açıklamasını yaptı.