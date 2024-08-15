Polonez işçilerinin eylemine polis müdahalesi!

İstanbul Çatalca'da Polonez fabrikasında Tekgıda-İş’e üye olmalarının ardından 22 Temmuz’dan itibaren KOD-46 maddesine dayanarak ya da küçülme bahanesiyle işten atılan işçilerin Polonez Genel Müdürlüğü önünde yapacağı eyleme polis biber gazıyla müdahale etti.

İŞÇİLERE MÜDAHALE

Polonez Genel Müdürlüğü önünde yapılacak eyleme destek için gelen sendika ve derneklerin oluşturduğu kortejin you da barikatlarla kesildi.

Polis, Polonez işçilerine ve eylem için dayanışmaya gelenlere biber gazıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından basın açıklaması için polisin barikatlarla kestiği yolu açması bekleniyor.