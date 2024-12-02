Polonez işçisi Ankara yolcusu

EMEK SERVİSİ

İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez işlenmiş gıda fabrikasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan 107 işçinin direnişi 138’inci gününde sürüyor.

İşçiler kötü hava koşulları ile baskı ve tehditlere rağmen fabrika önünde işe iade talebiyle direnmeye devam ediyor. İşe iadeleri yapılmayan işçiler 6 Aralık Cuma günü saat 11.00’de Çatalca Adliyesi önünde toplanacak. Burada basın açıklaması gerçekleştirecek işçiler, ardından Ankara’ya “Anayasal Hak Yürüyüşü” başlatacaklarını duyurdu.

Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, “138 gündür işçilerin işe sendikal haklarıyla geri iadesi için gitmediğimiz yer kalmadı. Çatalca Kaymakamlığı, İl Valiliği, Çalışma Bakanlığı her yer yerle görüştük. Bizlere haklı olduğumuzu ve firmanın hukuksuzluk yaptığını söylediler ancak bu hukuksuzlukla mücadele etmediler. Biz yabancı sermayeye karşı değiliz. Biz işçilere yapılan haksızlıklara karşıyız. Artık tek çözüm Cumhurbaşkanının bu duruma bir el uzatması. Bundan dolayı işçiler ve destekçilerimizle 6 Aralık günü Ankara’ya yürüyoruz” diye konuştu.

Durdu, "Devletin tüm kurumlarına sorunlarımızı anlattık. Ama işçilerimizin sorunlarının, sendikal nedenle işten atıldıkları tespit edilmesine rağmen, çözülmediğini görüyoruz. Burada, işçilerimizin anayasal hakları engelleniyor. İşçilerin sendikal tazminatlarından kıdeme kadar, bütün haklarının Ürdünlü işveren tarafından nasıl gasbedildiği gözler önüne serildi. Tüm emek dostlarımızı bu ‘Anayasal Hak Yürüyüşü’ ile birlik olmaya çağırıyorum" dedi.

Durdu, konuşmasına şöyle devam etti: “Ürdünlü işveren, atılan işçilere ‘Tazminatınızı verelim gidin buradan’ dedi. Bizim istediğimiz tazminat değil, bizim istediğimiz işçilerin sendikal haklarıyla işe geri dönmeleri. Ancak bu gerçekleşirse direnişimizi sonlandırırız.”

Temmuz ayından bu yana mücadelelerini sürdüren Polonez işçileri, yetkililerden somut adım beklese de gerekli adım atılmadı. İşçileri temsilen sendika, kasım ayında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü ancak sorunları çözülmedi. İşverenin direnişi bitirme teklifine karşılık fabrikada yapılan referandumda ise oy kullanan 96 Polonez işçisinden 95’i “Mücadeleye devam” demişti.