Polonez işçisi ilk barikatı aştı: Başkente ya yürünecek, ya yürünecek!

Bilge Su YILDIRIM

Sendikal haklarının tanınması ve işe iade talebiyle 5 aydır mücadele eden Polonez işçileri, Ankara’ya gerçekleştirmek istedikleri yürüyüşün polis tarafından engellenişinin 11’inci gününde İstanbul Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi önüne yürüyüş gerçekleştirildi. 20 Polonez işçisi, sendikaları Tekgıda-İş ile birlikte Gülsuyu Köprüsü’nden Anadolu Adliyesi’ne yürüdü. Polonez’in İstanbul Çatalca’da bulunan fabrikası önünde 5 aydır verdikleri mücadelede muhatap bulamayınca 5 Aralık’ta Ankara’ya yürüme kararı alan Polonez işçileri, günlerdir polis tarafından engelleniyordu.

Çatalca’dan çıkmaları engellenen işçiler geceler boyu Çatalca Adliyesi önünde gece gündüz nöbet tutmuş, polis engeli yine de ortadan kalkmayınca açlık grevine başlamıştı. Tekgıda-İş Sendikası’na üye olmalarının ardından işten çıkarılan 146 Polonez işçisinden 20’si, dün İstanbul Anadolu Adliyesi’ne yürüyüş gerçekleştirdi. İşçiler yürüyüş boyunca “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Kartal’daki Hitachi Energy fabrikasında greve çıkan ve grevleri cuma gece yarısı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yasaklanan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler de basın açıklamasına katıldı. Açıklamaya aynı zamanda Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Ali Erter’in yanı sıra LİMTER-İŞ ve İstanbul Tabip Odası da destek verdi. Polonez işçileri, basın açıklamasında bir kez daha “Ankara yolunu açın” dediler.

‘POLİSİN HABERİ OLUNCA SOKAKTA YÜRÜYEMİYORUZ’

İşçiler adına açıklamayı Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya gerçekleştirdi. Karlıkaya, Polonez işçisinin ancak polise haber vermediği takdirde sokakta yürüyebildiğini kaydetti. “Bugün polise haber vermeden Kartal’daki adliyeye kadar gelebildik, burada yolumuz kesildi” diyen Karlıkaya, sözlerine şöyle devam etti: “Biz sendikal hakları için 5 aydır direnen, 10 günü aşkındır da Ankara’ya yürümek için mücadele eden Polonez işçileriyiz. Biz bugün bir grup olarak diğer arkadaşlarımızı Çatalca’da bırakıp Kartal’a Anadolu Adliyesi önüne geldik. ‘Bize tekrar yolu açın’ dedik. Bu ülkenin Çalışma Bakanlığı Polonez işçilerini haklı buldu, teftiş kurulu haklı buldu, müfettişleri haklı buldu. Biz Anayasal hakkı olan sendika üyesi olma hakkını kullanarak Tekgıda-İş’e üye olan Polonez işçileri olarak sadece işbaşı yapmak istiyoruz. Bize destek olması gereken devlet bize barikat kuruyor. İşçiye Ankara yolu açılmıyor. Biz burada anayasal bir hak mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele sadece bizim mücadelemiz değil, grevi yasaklanan metal işçilerinin mücadelesi, tüm Türkiye işçi sınıfının mücadelesi. Bugün bize yol açılana kadar burada duracağız. Yol açılırsa buradan Gebze Adliyesi’ne yürüyeceğiz, açılmazsa adliye önünde sabahlayacağız.”

‘ÇOCUĞUMUN YÜZÜNE BAKABİLMEK İSTİYORUM’

Basın açıklamasından sonra söz alan kadın bir Polonez işçisi de “Ben artık çocuğum benden bir şey istediğinde yüzümü eğmek istemiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Kadın işçi sözlerine “Çocuğum benden bir şey istediğinde yutkunamamaktan, cevap verememekten çok yoruldum. Ben artık evladımın yüzüne bakabilmek istiyorum” diyerek devam etti. Açıklama boyunca sıklıkla “Anayasal hakkımız engellenemez” ve “Yaşasın Ankara yürüyüşümüz” sloganları atıldı. İşçiler, gazetemizin baskıya gittiği saatlerde hâlâ adliye önünde bekleyişlerini sürdürüyordu.