Polonez işçisinden 24 saatlik nöbet

Ebru ÇELİK

Ürdün sermayeli Polonez Gıda'nın İstanbul Çatalca’daki fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan 146 Polonez işçisi, direnişlerinde yaklaşık bir ayı geride bıraktı. Dün Polonez’in genel merkezi önünde bir araya gelen işçiler polis müdahalesine rağmen geceyi de orada geçirdi.

24 saat boyunca genel merkez önünde bekleyen işçilerin bir kısmı kaldırımlarda uyudu. Gece boyunca ziyaretçileri eksik olmayan işçiler 24 saat öncesinden daha dirençli ve umutlu olarak genel merkezin önünden ayrıldı. Gece boyunca Sazlar çalındı, oyunlar oynandı. Direnişi işverenler hariç herkes gördü, duydu ve destekledi.

İstanbul'un dört bir yanından gelen SOL Parti, TKP, TİP, Devrim Hareketi, Devrimci İşçi Partisi gibi çok sayıda sosyalist parti ve İşçi Dayanışma Derneği (İDD), Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Polonez direnişini gece geç saatlere kadar destekleyip, işçilere dayanışmalarını iletti.

Gebze'de bulunan Chen Solar’ın Birleşik Metal-İş'e üye olmaları sebebiyle çıkarttığı işçileri temsilen gelen işçiler, "Gebze'den işçi dayanışması" diyerek gece Polonez direnişine destek verdi. Direniş kardeşliği patronların tüm çabasına rağmen filizlendi.

Gece nöbetine sadece işçiler ve parti üyeleri değil, mücadeleyi gören Ataşehir sakinlerinin bazıları evlerinden çaydanlıklarla, yoldan geçen yolcular su ve keklerle katkıda bulundu. Genel merkeze yakın olan bir huzur evinde çalışan kadınlar işçilere, "Sizleri duyunca dayanamadık, işimizi bırakıp desteğe geldik" dedi.