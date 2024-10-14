Polonez işçisinden boykot çağrısı

Ebru ÇELİK

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan Polonez işlenmiş gıda fabrikasında çalışan 146 işçinin, Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş Sendikası’na üye olmalarının ardından işten çıkarılmaları ile başlayan direniş 87'nci gününü geride bıraktı.

İşçiler ve Tekgıda-İş Sendikası, seslerini duymayan Polonez patronu ve hükümete gösterdikleri iyi niyeti sonlandırıp 15 Ekim Salı günü saat 12.30’da 20 ilde eşzamanlı basın açıklaması gerçekleştirerek yurt genelinde Polonez’e boykot çağrısı yapacak.

Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, “15 Ekim’de Tekgıda-İş şubelerinin önünde ve bulundukları illerin merkezinde eşzamanlı basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Salı gününden itibaren 'Polonez ürünleri tüketmiyoruz' diye boykot başlatıyoruz. Biz 88 gündür, gördüğümüz polis işkencelerine, işverenin yasaları tanımamasına ve işçileri insan yerine koymamasına rağmen Polonez markasına zarar verecek herhangi bir eylem gerçekleştirmedik. Ancak bizim sesimizi kimse duymadı. Tek istediğimiz toplu iş sözleşmesi imzalamak için aynı masaya oturmak ve anlaşmaktı. Artık iyi niyetimizi bozuyoruz. Tüm Türkiye halkını ve sivil toplum örgütlerini 15 Ekim günü MİGROS, METRO, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101 marketlerinin önüne Polonez ürünlerini boykot etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.