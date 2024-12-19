Polonez yürüyüşü ertelendi

Emek Servisi

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez fabrikasında çalışırken sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 152 gündür direnişlerini sürdüren işçiler başlattıkları Ankara yürüyüşünü Çalışma Bakanlığı tarafından verilen sözler üzerine sonlandırdı.

Birkaç gün içinde süreçle ilgili olumlu adımlar atılacağını söyleyen Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, Gebze'den Çatalca'ya döneceklerini ve taleplerinin karşılanmasını bekleyeceklerini ifade etti.

Durdu, "Yaptığımız eylem ve yürüyüşlerin ardından Çalışma Bakanımız ve sendikamız yetkilileri arasında görüşmeler oldu. Devam eden bu görüşmelerin en kısa zamanda neticeye ulaşmasını diliyoruz. Bu görüşmeler neticesinde Ankara'ya başlattığımız yürüyüşümüzü birkaç gün erteleme kararı aldık. Bu yürüyüş boyunca bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara Gebze Sendikalar Birliği'ne ve tüm emek dostlarına teşekkür ederiz" dedi.