Polonez’de işçi kıyımı

Ebru ÇELİK

İstanbul Çatalca’da Polonez fabrikasında Tekgıda-İş’e üye olmalarının ardından 22 Temmuz’da 13 kişiyle başlayan işten çıkarmalar önceki gün 100’ü aştı. Sendikalaşan işçilerin işten çıkarılması üzerine greve çıkan işçiler, dün fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada “Kıdemleri 17 yıla varan ve şirkete sizden çok emeği olan 13 arkadaşımızı, ardından 100’den fazla arkadaşımızı sırf sendika üyesi olduğu için kapının önüne koydunuz” denildi.

Açıklamada konuşan işten çıkarılan bir işçi, “Şirketin küçülmeye gideceğini söyleyerek işten çıkarttılar, işin aslı ise sendikalı olmamız. O günün gecesi 170 taşeron işçi aldılar. 6 yıllık çalışanım buna rağmen tazminat bile alamadım” ifadelerini kullandı.