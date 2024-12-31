Polonez’den işçilere yeni bir teklif geldi

Emek Servisi

Türkiye’nin en çok tercih edilen işlenmiş sucuk-sosis fabrikası Polonez’de işçi direnişi 167 günü geride bırakırken direniş bir kazanım haberiyle yeniden alevlendi. İstanbul Çatalca’da bulunan fabrikada 146 işçi Türk-İş’e bağı Tekgıda-İş Sendikası’na üye olmalarının ardından Kod 46’yla işten çıkartıldı. Ardından başlayan direniş yer yer kazanım elde etse de işçilerin tek istediği sendikal haklarıyla işlerine geri dönmekti.

6 aya yakındır direnen ve yaklaşık 1 aydır Çatalca Adliyesi’nin önünde 24 saat nöbet tutan işçiler, dün bir kazanım daha elde etti. Polonez işvereni 6 aylık süreçte; işçileri suçladığı Kod-46 kodunu kaldırdı, tazminatlarını vermeyi teklif etti ancak yetmedi.

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tekgıda-İş Sendikası ve Polonez yetkilileri Ankara’da toplantı gerçekleştirdi. Toplantı gelecek hafta pazartesi gününe ertelenmiş olsa da sendika eli boş dönmedi. İşverenden, işçinin direnişle geçirdiği 6 aylık sürecin bedelini 6 aylık maaşlarını vererek kapatma telifi geldi. İşçiler bu gelişmeye çok sevinde de “Bu yeterli değil. Biz işimizi ve sendikamızı istiyoruz” dediler.