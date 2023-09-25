Polonya, Almanya’yı iç işlerine karışmakla suçladı

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Almanya’yı vize krizi nedeniyle Polonya’nın iç işlerine karışmakla suçladı.

Polonya’nın farklı ülkelerdeki konsolosluklarında usulsüz yollarla çalışma vizesi verilmesi Almanya’nın tepkisini çekti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya’nın konsolosluklarda binlerce dolar karşılığında vize satıldığına ilişkin iddiaları açıklığa kavuşturması gerektiğini belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau Scholz’un açıklamasının devletlerin egemen eşitlik ilkesini ihlal ettiğini ifade etti. Rau, Scholz’u ülkesinin iç işlerine karışmakla suçlayarak, Polonya’nın egemenliğine saygı duymaya ve karşılıklı ilişkilere zarar verecek açıklamalardan kaçınmaya çağırdı.