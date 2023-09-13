Polonya Başbakanı Morawiecki: "Avrupa'nın en güçlü kara ordularından birini kurmak istiyoruz"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Avrupa'nın en güçlü kara ordularından birini kurmak istediklerini" belirterek, "Bugün yüksek düzeyde teknolojiye sahip olanlardan yararlanmak istiyoruz. Güney Kore ile stratejik ortaklığımız da bu amaca hizmet ediyor." dedi.

Morawiecki, başkent Varşova'nın 50 kilometre doğusundaki 23. Taktik Hava Üssü'nde Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile basın toplantısı düzenledi.

Polonya ile Güney Kore'nin dost iki ülke olduğunu söyleyen Morawiecki, "Avrupa'da, Asya'da ve tüm dünyada güvenlik için birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Morawiecki, geçen yıl Güney Kore'den alınan ilk K2 tankları ve K9 obüslerinin Polonya'ya ulaştığını dile getirerek, temmuzda ilk FA-50 uçağı ve ağustosta da ilk Chumnoo fırlatıcının teslim alındığını anımsattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 10 milyar dolara ulaştığını ve Polonya'da 600 Güney Koreli şirketin olduğunu kaydeden Morawiecki, "Avrupa'nın en güçlü kara ordularından birini kurmak istiyoruz. Bugün yüksek düzeyde teknolojiye sahip olanlardan yararlanmak istiyoruz. Güney Kore ile stratejik ortaklığımız da bu amaca hizmet ediyor." diye konuştu.