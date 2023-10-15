Polonya Başbakanı Morawiecki, genel seçim ve referandum için oyunu kullandı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkede düzenlenen genel seçim ve referandum için oyunu verdi.

Başbakan Morawiecki, oyunu başkent Varşova'nın Mokotow bölgesindeki Spartanska Sokağı'nda bulunan bir okulda kullandı.

Morawiecki, oyunu kullanmaya ailesiyle geldi.

Ülkede genel seçim ve referandum için oy verme işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı.

Sandıkların saat 21.00'de kapanacağı seçimde siyasi partiler, iki kanatlı meclisin alt kanadı Sejm'deki 460 milletvekilliği ve üst kanat Senatodaki 100 koltuk için yarışıyor.

Yaklaşık 40 milyon nüfuslu Polonya'da 29 milyon kadar seçmen bulunuyor.

Seçimin resmi sonuçlarının 17 Ekim'de açıklanması bekleniyor.