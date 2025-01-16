Polonya Başbakanı Tusk'ın "hava terörü" iddiası: Kremlin'den yalanlama

Kremlin, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Moskova'ya yönelik "hava terörü" eylemleri iddiasını yalanladı.

Rusya'nın 2022'deki Ukrayna'ya saldırısının ardından Polonya-Kiev'in başlıca müttefiklerinden biri haline gelirken, Moskova ve Varşova arasındaki ilişkiler de gerildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin bir gün önce Varşova'ya yaptığı ziyarette Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Rusya, sadece Polonya'ya değil, dünya genelindeki havayollarına karşı da hava terörü eylemleri planladı. Detaylara girmeyeceğim" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, "Bu, Rusya'ya yönelik tamamen asılsız bir suçlamadan başka bir şey değildir" diyerek, Tusk'ın tüm suçlamalarını reddetti.

"SABOTAJ" İDDİASI

Hem Rusya hem de Ukrayna ile kara sınırı olan tek NATO üyesi ülkesi Polonya, Rusya'yı, Rusya-Ukrayna savaşı boyunca Polonya topraklarında "sabotaj" yapmakla suçladı.

Polonya, geçen yılın sonlarında, yük uçakları için gönderilen paketlerdeki yangınlar da dahil olmak üzere, hava yolculuğu altyapısına yönelik Rusya’nın sabotaj yaptığına ilişkin suçlamalarda bulunan ülkelerden biriydi.

ABD medyası, kasım ayında Batılı güvenlik yetkililerinin, bazıları küresel DHL şirketi tarafından taşınan kargoları hedef alan yangınların, bir Rus sabotaj planının parçası olduğuna inandıklarını aktarmıştı.

Kanada ise yine aynı ayda, Batılı ülkelerin sivil havayollarını hedef aldığı iddia edilen planla bağlantılı olarak Rusya'yı "siber olaylar" nedeniyle suçlamıştı.