Polonya Başbakanı Tusk'tan, vatandaşlığa geçen aktör Eisenberg'e askerlik teklifi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, kısa bir süre önce Polonya vatandaşlığına geçen ABD'li aktör ve yönetmen Jesse Eisenberg'e "şaka yollu" askeri eğitim teklif etti.

Tusk, Eisenberg'in katıldığı televizyon programında vatandaşlık almasından bir gün sonra "Polonya artık tüm erkeklerin askeri eğitime katılmasını zorunlu kılıyor" haberini gördüğünü söylemesine esprili bir yorum yaptı.

Başbakan Tusk askeri eğitimin gönüllülük esasına dayandığını belirterek, "Sevgili Jesse, gerçekten korkacak bir şey yok!" dedi.

Tusk, paylaşımında "Öyleyse Polonya'ya gel! Sana öyle bir eğitim vereceğiz ki, yeni James Bond rolü sizindir!” ifadelerini kullandı.

Polonya hükümeti, Avrupa'da değişen güvenlik durumuna karşı her yetişkin erkek için geniş çaplı askeri eğitim hazırlama planı üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

Buna göre, ülkenin yedek askerleri de kapsayacak şekilde mevcut sayının iki katından fazla yani 500 bin kişilik orduya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.