Polonya, Belarus sınırına 17 bin askerini yığacak

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Polonya, göç konusunda sık sık sorun yaşadığı Belarus sınırında asker yığacak. Sputnik'te yer alan habere göre, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkenin Belarus'la olan sınırı için 1 Ağustos'tan itibaren 17 askerin katılacağı bir özel operasyon başlatacaklarını açıkladı. Kosiniak-Kamysz, gerekli görülmesi halinde bölgeye takviye güç sevk edeceklerini kaydetti. Daha önce Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Belarus sınırında şu anda görev yapan 6 bin Polonyalı sınır muhafızının sayısının 1 Ağustos'tan itibaren 8 bine çıkarılacağını, 9 bin sınır muhafızının da yedekte tutulacağını belirtmişti.

Polonya-Belarus sınırı, yaklaşık 400 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Daha önce sınırın 60 kilometrelik kısmını kapsayan ve 90 gün boyunca yürürlükte kalması planlanan 'hareket kısıtlaması' uygulaması çerçevesinde, izni bulunmayan sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor. Polonya, 2022 yılı başında Ukrayna Savaşı’ndan kaynaklanan göçü engellemek için Belarus sınırına bariyer inşa etmeye başlamıştı.