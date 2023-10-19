Polonya Cumhurbaşkanı Duda, yeni hükümet için partilerin temsilcileriyle görüşecek

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yeni parlamentoda temsil edilecek siyasi partilerin temsilcilerini 24-25 Ekim'de yeni hükümetin kurulmasına ilişkin istişarelerde bulunmaya davet etti.

Polonya Cumhurbaşkanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ekim'deki genel seçimler ve referandum sonrasındaki sürece ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Önümüzdeki salı ve çarşamba günleri (24-25 Ekim), Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın daveti üzerine Sejm'in (Polonya parlamentosunun alt kanadı) 10. döneminde temsil edilecek partilerin temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda istişareler gerçekleştirilecek. Toplantılar, partilerin seçimlerde elde ettiği sonuçlara göre sıralanarak ayrı ayrı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Polonya Anayasası'na göre, cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini herhangi bir kişiye verebilir.