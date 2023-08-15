Polonya'da 2 binden fazla askerle geçit töreni düzenlendi

Polonya'nın başkenti Varşova'da "Güçlü Beyaz ve Kırmızı" sloganıyla "Polonya Silahlı Kuvvetler Günü" kapsamında 2 binden fazla askerin yürüdüğü, 200'den fazla askeri teçhizatın sergilendiği geçit töreni yapıldı.

Törene, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki'nin yanı sıra askeri yetkililer katıldı.

Duda, burada yaptığı konuşmada, ülke ordusunun Abrams ve K2 tanklarının yanı sıra F-35 ve F-50 uçakları ve Bayraktar TB2 SİHA'larla güçlendirildiğini belirterek, "Amacımız Polonya ordusunu donatmak ve öyle bir savunma sistemi oluşturmak ki, hiç kimse bize saldırmaya cesaret edemesin, böylece Polonya askeri savaşmak zorunda kalmasın" dedi.