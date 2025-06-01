Polonya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılan seçimin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi.

Ülkede yaklaşık 29 milyon seçmen için yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi son buldu.

Seçimin, 18 Mayıs'ta yapılan ve 13 adayın yarıştığı ilk turunda en çok oy alan sivil koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin adayı tarihçi Karol Nawrocki ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

Ipsos tarafından Polonya televizyonları için yapılan sandık çıkış anketine göre ikinci turda Trzaskowski yüzde 50,3 ve Nawrocki yüzde 49,7 ile kıyasıya bir yarış içinde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapıldı.

Bu seçim, adayların siyasi duruşlarından dolayı bazı analistler tarafından "medeniyetler çatışması" olarak adlandırıldı.

Seçim sonuçları, ülkenin AB'deki konumu açısından da kritik önem taşıyor.

Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştıracağı ya da daha zorlu süreçlere geri döneceği yorumları yapılıyor.